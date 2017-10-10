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Hayatının şokunu finalde yaşadı

Kanada'da düzenlenen olimpiyat şampiyonasında İtalyan sporcu Vanessa Ferrari'nin bileği, ters basması sonucunda kırıldı

Hayatının şokunu finalde yaşadı

Kanada'da düzenlenen olimpiyat şampiyonasında İtalyan sporcu Vanessa Ferrari'nin bileği, ters basması sonucunda kırıldı

10 Ekim 2017 Salı 12:09
Hayatının şokunu finalde yaşadı
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KANADA'NIN Montreal kentinde düzenlenen şampiyonada Jimnastikçi Vanessa  Ferrari, final gösterisinde sakatlandı.

Jimnastik dünyasının en estetik isimleri arasında gösterilen ve gücüyle tüm sporseverleri kendine hayran bırakan Ferrrari, son sunumunda ayağını kırdı. Yere inerken mesafesini ayarlayamayan Vanessa  Ferrari'nin bileği, üzerine fazla yük binmesi sonucu kırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Vanessa Ferrari
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