Hayatı motor üstünde geçti

TOPRAK Razgatlıoğlu (21) adeta kupaların müdavimi oldu. Razgatlıoğlu, motokrosla başladığı serüvenini motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP'ye taşımayı hedefliyor. Türkiye ve dünyada birçok pistte yarışan Razgatlıoğlu, motosiklet tutkusunun kendisine de geçtiğini, 8 yaşında ilk yarışa katıldığını belirtti. İlk deneyiminde 250 cc'de yer almayı beklerken, babasının kendisini 600 cc'de İzmir'de pist yarışına çıkarttığını aktaran Toprak, "Ardından gerisi geldi. İki yıl Türkiye Şampiyonası'nda yarıştım, sonra yurt dışına çıktım. Almanya'da da iki yıl yarıştım. Türkiye'ye döndüm, Red Bull MotoGP 250 cc'de (MotoGP'nin başlangıcı) iki yıl yarıştım. Sonra Kenan ağabey (Sofuoğlu) beni 2014 FIM Avrupa Superstock 600 Şampiyonası'na götürdü. Burada birinci oldum, 2015 yarışına katılmaya hak kazandım. 2015'te de 600 cc'de Avrupa şampiyonu oldum. Ardından 1000 cc kategorisine geçtim. Bu sezon ikinci yılım. Ancak iki yarış eksikliğimden dolayı şampiyonada ikinci oldum. Seneye Dünya Superbike Şampiyonası'nda yarışacağım. İnşallah dereceler yaparak kupayla Türkiye'ye dönerim" dedi.

