Hayaller seneye kaldı

İLK iki maçını kaybeden kırmızı beyazlılar, Akkuş Belediyespor'u 3-2 mağlup etmeyi başardı. Alanya Belediyespor, bu sonuçla yarı final müsabakalarını 4 bin puanla 3. sırada tamamladı.

Yarı finalde 1. Grup'ta Bursa Büyükşehir Belediyespor 5 bin puanla birinci, Sorgun Belediyespor 5 bin puanla ikinci, Akkuş Belediyespor ise bin puanla dördüncü oldu. Yarı final maçlarında üç gün boyunca rakipleriyle kıran kırana mücadele eden Alanya Belediyespor'un gösterdiği performans ise göz doldurdu. Temsilcimizin üç gün boyunca maçlardaki atakları taraflı tarafsız çok sayıda izleyici tarafından sık sık alkış aldı.

Kayseri'de voleybol otoriteleri tarafından en mücadeleci, en disiplinli takım olarak değerlendirilen Alanya Belediyespor, çıktığı üç maçtan ikisini 3-2 kaybedip, birini 3-2 kazanarak voleybol sezonunu tamamladı.