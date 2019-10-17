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Hayalini gerçekleştirdi

Çocukken televizyonda izlediği tenis maçından heveslenerek, şampiyon tenisçi olmayı hayal eden işitme engelli milli sporcu Tutem Banguoğlu (34), "2021'de yapılacak İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunlarında yeniden madalya kazanmak istiyorum" dedi

SPOR 17.10.2019, 22:37
Hayalini gerçekleştirdi
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GENÇ sporcu Tutem Banguoğlu, doğuştan işitme engelli dünyaya geldi. Çocukluğunda televizyonda izlediği tenis maçıyla bu spora heveslenen Banguoğlu, hayalini kurduğu, şampiyonluk yaşamak istediği tenisle 8 yıl önce tanıştı. İşitme engelli sporcuların fotoğraflarına bakarken tenis sporcularını farkeden Banguoğlu, spor kulübüne yazıldı. Tenis antrenmanlarındaki ilk yılının ardından Türkiye ikinciliği kazanan Banguoğlu, 7 yıldır ay yıldızlı formayla uluslararası müsabakalara katılıyor. Samsun'da 2017'de yapılan İşitme Engelliler Olimpiyatlarında çift bayanlarda üçüncülük kazanan Banguoğlu, bu yıl da Türkiye şampiyonu oldu. Antalya'da düzenlenen Dünya şampiyonasında Türkiye'yi temsil eden Banguoğlu, "Teniste başarılı olmayı, daha fazla madalya kazanmayı hedefliyorum. 2021'deki İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunlarında madalya kazanmak hayalim. Türk bayrağını dalgalandırmak istiyorum. Gelecek yıl Avrupa şampiyonasında madalya kazanmak istiyorum. Türkiye'de işitme engelli tenis sporcularının desteklenmesini ve bu destekle daha fazla başarı kazanmak istiyoruz" diye konuştu.

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