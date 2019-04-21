'Hayal kırıklığı yaşadık'

MAÇIN ardından düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, "Geçen hafta oynadığımız Galatasaray maçıyla bu hafta oynadığımız Alanyaspor maçının arasında aksiyon, sertlik ve şiddet birbirinden farklı. Bu bizde hayal kırıklığı yarattı. Bu kadar yumuşak ve bu kadar rakibi rahatlatan bir oyun oynarsanız sonuca mahkum olursunuz. Bu hepimizin aldığı bir sonuç, sadece oyuncularımızın değil. Göreve geldiğimiz günden bu yana rakiplere alan vermemek, rakiplerin baskısını kırmak ve baskı kurmak üzerine çalıştık. Bugünkü maçta bunu yapmamız zordu. Bir tablo var. Çok hızlı bir şekilde bu tablonun içinden çıkıp, önümüzdeki bir kaç maçı bitirip sezon sonunu getirmek durumundayız. Hiçbir oyuncunun, hiçbir çalışanın, bizlerin mazereti yok. Bu alınan sonuçtan sonra hızlı bir şekilde değerlendirip, olması gereken yere taşıyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Bir gazetecinin sezon sonunda sözleşmesi bitecek oyuncuların takımı etkileyip etkilemediği yönündeki sorunu üzerine Yanal, “Bunlar yönetilmesi gereken konular. Zorlu bir süreç geçiriyoruz. Oyuncuların da belirsizlikleri var. Bunları bir tarafa atarak sahaya çıkan oyuncunun sahadaki performansı her zaman başka bir boyuttur. Elbette bunlar düşündüren şeylerdir. Hiçbir oyuncumuz boşta kalmayacak ve kendisine takım bulup oynayacaktır. Ama bir hafta önceki sertlik, kazanma arzusu karşılığında herkesin saygı duyduğu oyunu, bir hafta sonra bunu yapmamak, yapamamak konusunda oldukça üzülüyoruz. Birbirimize ve tabi takımada tepkiliyiz. Bunu sahada ortaya koyamamak oldukça üzüyor. Çünkü bu türlü maçları kazanmanız için bunu yapmanız lazım. Herkes bir taraftan bir şeyler söyleyecek. Gerçekler şu, takım yeterli, yetersiz, genç oyuncu oynamalı, oynamamalı... Sonuçta bir takım var. Herkesin hem fikir olduğu sorunlar var. Sorunları bir tarafa bırakıp, çok hızlı bir şekilde önümüzdeki birkaç maça odaklanmak ve bu süreci hızlandırıp rahatlamak zorundayız. Bunun konsantrasyonu içerisinde hep beraber, bunu yapmamız gerektiğini düşünüyoruz artık” dedi.

Diğer bir gazetecinin ‘İkinci yarının lideri olacağım demiştiniz. Ersun Yanal'ın Fenerbahçe bulamadığı ne var?’ ve ‘Sinan Engin'in ilk 10'da yer alamazsa, gelecek sezon Fenerbahçe'de devam etmeyecek" açıklamasına yönelik sorulara ise Yanal, "Bugünün konusu değil bu. Böyle bir şeyi biz anlaştığımızda da olmadığını zaten beyan etmiştik. Bunu niye bugünün konusu haline getirdik onu anlamıyorum. Fenerbahçe'nin gündeminde şuanda bulunduğu yer ve bunu bir an önce terk edecek performans var. Buna ihtiyacı var. Bir takımımız var ve takımın hedefleri için oluşturulan kadro var. Bunun ahengini hep tartıştık, devam da ediyoruz. Bizim geldiğimiz zamandan itibaren zaman zaman çok iyi oyunların olduğu ve bunu bir türlü uzun vadeye yayamadığımız oyun var. İkinci yarıda iki mağlubiyetimiz vardı, bir tanesi Başakşehir, diğeri Kayseri maçıydı. Hepinizin bildiği, özellikle facia yaşanan Kayseri maçıydı. Bir de bugün oldu. Bugünkünü çok ayrı tutuyorum. Çünkü, 'İyi mücadele ettiğimiz anlar var' dediğimiz bir sürecin ardından bu sonucu aldık ki, bu beni oldukça şaşırttı. Oyuncularımızla 'Bu oyundaki bu tutumun ne olacağını, nasıl olacağını konuşmalıyız' diye bitirdik. Bu bize önemli bir çıkarım elde ettirecek ve bundan sonra Fenerbahçe'nin hedeflerinde olması gereken ve olmaması gerekenleri net bir şekilde çizecek. Bu ne gerekiyorsa, oyuncular içinde, bizler içinde ne uygulanması gerekiyorsa Fenerbahçe adına, hiç tereddütünüz olmasın, söz konusu Fenerbahçe olunca bunun hiçbir ayrıntısını tartışmayız."

Takımın başına gelirken ki taraftar desteğinin azalması ve sözleşmesi bitecek oyuncularla ilgili radikal kararlar alıp almayacağı yönündeki soru üzerine Yanal, "Elimizde bir kadro var, bulunduğu yerden bir an önce uzaklaşması lazım. Gerçekleştirmek zorunda olduğumuz sonuçlar var. İkinci yarıda bu sonuçlara çok yaklaştığımız halde bir türlü o kırılmayı atlatamadık. Ama gerçek olan şu ki elimizde olan bazı oyuncuları hiç kullanmıyoruz. Kullanmadığımız oyuncular, bizden ayrı çalışan oyuncular var. Ve bu kurguyu da bir an önce değiştirip, gerçek Fenerbahçe'nin gücünü ortaya koyacak oyunculara ihtiyacımızın olduğunun da hep altını çizdik. Sonuçta futbol, oyuncularla oynanıyor ve şu anda elimizdeki oyuncularımız var. Onları da en mantıklı şekilde kullanıp bu sezonu noktalamak zorundayız." diye konuştu.