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Hayal kırıklığı yaratan futbolcuya fırça attı: Kendini topla

Aykut Kocaman, 7 haftada gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaratan Giuliano'yla görüştü, "Maçta çok kopuk oynuyorsun. Artık daha fazla sorumluluk al." dedi

Hayal kırıklığı yaratan futbolcuya fırça attı: Kendini topla

Aykut Kocaman, 7 haftada gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaratan Giuliano'yla görüştü, "Maçta çok kopuk oynuyorsun. Artık daha fazla sorumluluk al." dedi

05 Ekim 2017 Perşembe 12:26
Hayal kırıklığı yaratan futbolcuya fırça attı: Kendini topla
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FENERBAHÇE'NİN  yaz transfer döneminde  Zenit'ten 7.5 milyon euroya transfer ettiği Brezilyalı futbolcu Giuliano, beklentileri karşılayamaması nedeniyle hayal kırıklığına neden oldu.

Fenerbahçe formasıyla 7 hafta sonunda sadece iki penaltı golü bulunan Giuliano ile özel görüşen teknik direktör  Aykut Kocaman'ın 27 yaşındaki oyuncudan "kendine gelmesini" istediği belirtildi.
"ÇOK KOPUK OYNUYORSUN"

Takvim'de yer alan habere göre Kocaman, beklentilerini tek tek sıraladığı oyuncusuna, "Yeteneklerini ve kaliteni sahaya yansıtamıyorsun. Çok kopuk oynuyorsun. Maç içerisinde biraz parlıyor, sonra duruyorsun. Artık daha fazla sorumluluk almalısın" uyarısında bulundu.

Kocaman'ın, Dirar'ın dönmesiyle Giuliano'yu yedeğe çekebileceği konuşuluyor.

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Sarı LacivertlilerAykut KocamanFener BahçeFenerbahçeF.Bahçe
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