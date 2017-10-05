Hayal kırıklığı yaratan futbolcuya fırça attı: Kendini topla

FENERBAHÇE'NİN yaz transfer döneminde Zenit'ten 7.5 milyon euroya transfer ettiği Brezilyalı futbolcu Giuliano, beklentileri karşılayamaması nedeniyle hayal kırıklığına neden oldu.

Fenerbahçe formasıyla 7 hafta sonunda sadece iki penaltı golü bulunan Giuliano ile özel görüşen teknik direktör Aykut Kocaman'ın 27 yaşındaki oyuncudan "kendine gelmesini" istediği belirtildi.

"ÇOK KOPUK OYNUYORSUN"

Takvim'de yer alan habere göre Kocaman, beklentilerini tek tek sıraladığı oyuncusuna, "Yeteneklerini ve kaliteni sahaya yansıtamıyorsun. Çok kopuk oynuyorsun. Maç içerisinde biraz parlıyor, sonra duruyorsun. Artık daha fazla sorumluluk almalısın" uyarısında bulundu.

Kocaman'ın, Dirar'ın dönmesiyle Giuliano'yu yedeğe çekebileceği konuşuluyor.