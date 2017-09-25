Hatice Kübra İlgün’den büyük başarı

DÜNYA Tekvando Federasyonu (WT) tarafından Fas’ın Rabat şehrinde düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları yolunda 40 puan veren Grand Prix 2. Seri müsabakalarının son gününde 3 Türk sporcu mücadele etti.

Bayanlar 57 kiloda mücadele eden Rukiye Hatice Kübra İlgün, ilk turda Danirmarka’dan Sarah Malyyke’yi, ikinci turda Belçika’dan Raheleh Asamani’yi, çeyrek finalde İsveç’ten Nikita Glasnovic’i, yarı finalde Güney Kore’den Ahn Reum Lee’yi ve finalde İngiltere’den son 2 Olimpiyat Şampiyonu Jade Jones’i yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Milli tekvandocu aynı zamanda 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları yolunda çok önemli 40 puan kazandı.

Grand Prix 2. Seri müsabakalarının son gününde aynı kiloda Zeliha Ağrıs çeyrek final, erkekler 68 kiloda Berkay Akyol ilk turda rakiplerine yenildi. Türkiye, bu sonuçlarla Grand Prix 2. Seri müsabakalarını 2 altın ve 2 bronz madalya ile tamamladı. Organizasyonun ilk gününde bayanlar 67 kiloda Nur Tatar Askari altın, İrem Yaman bronz, ikinci gününde bayanlar 49 kiloda Rukiye Yıldırım bronz madalyanın sahibi olmuştu.

“Olimpiyat havasında geçen bir organizasyon oldu”

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Doç. Dr. Metin Şahin, önemli bir başarıya imza atan Milli Takım kafilesini kutladı. Başkan Şahin, "Adeta bir olimpiyat havasında geçen Grand Prix Rabat ayağını 2 altın ve 2 bronz madalya ile çok iyi bir şekilde tamamladık. Altın madalyaya uzanan Nur Tatar ve Hatice Kübra Ilgün'ün şampiyonlukları ayrı birer önem taşıyor. Nur, sırasıyla son Olimpiyat 3.'sü ve Olimpiyat Şampiyonu'nu yenerek Dünya Şampiyonluğu formunu da ileriye götürdü. Hatice Kübra İlgün ise finalde son 2 Olimpiyat Şampiyonu ve tekvandonun gündemdeki sporcusu Jade Jones'i yenerek altın madalya kazandı. Sporcularımız teknik ekibimizle büyük bir uyum içerisinde ve bu da doğal olarak başarıyı beraberinde getiriyor. Sporcularımız 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na çok sayıda katılım hedefimize başarıyla ilerliyor. Hedefimize ilerleme yolunda bize her türlü imkanı sunan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Basbakanımız Binali Yıldırım ile Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'a ve büyük tekvando ailesi adına teşekkür ederim. Bundan sonra da en iyi şekilde çalışarak ülkemizi gururlandırmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.