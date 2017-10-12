Hatay BŞB'den farklı açılış

KARŞILAŞMAYA iyi başlayan Hatay Büyükşehir Belediyespor, ilk periyodu rakibine karşı 18-12 üstünlükle tamamladı.



İkinci çeyrekte taraftar desteğini de arkasına alarak üstünlüğünü koruyan Hatay ekibi, soyunma odasına 22 sayı farkla önde gitti: 47-25



Oyunun kontrolünü elinde tutmayı başaran ev sahibi takım, üçüncü periyodu da 64-38 skorla önde tamamladı. Final periyodunda ise rakibi karşısında sergilediği başarılı performansa devam eden Hatay ekibi, karşılaşmayı 82-58 kazandı.



Karşılaşmada 23 sayı kaydeden Hatay Büyükşehir Belediyesporlu Paris, maçın en skorer ismi oldu.

