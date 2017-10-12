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Hatay BŞB'den farklı açılış

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası D Grubu'nda ilk maçına çıkan Hatay Büyükşehir Belediyespor, konuk ettiği Slovakya'nın Piestanske Cajky takımını 82-58 yendi

Hatay BŞB'den farklı açılış

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası D Grubu'nda ilk maçına çıkan Hatay Büyükşehir Belediyespor, konuk ettiği Slovakya'nın Piestanske Cajky takımını 82-58 yendi

12 Ekim 2017 Perşembe 20:58
Hatay BŞB'den farklı açılış
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KARŞILAŞMAYA iyi başlayan Hatay Büyükşehir Belediyespor, ilk periyodu  rakibine karşı 18-12 üstünlükle tamamladı.
 
İkinci çeyrekte taraftar desteğini de arkasına alarak üstünlüğünü  koruyan Hatay ekibi, soyunma odasına 22 sayı farkla önde gitti: 47-25
 
Oyunun kontrolünü elinde tutmayı başaran ev sahibi takım, üçüncü  periyodu da 64-38 skorla önde tamamladı. Final periyodunda ise rakibi karşısında  sergilediği başarılı performansa devam eden Hatay ekibi, karşılaşmayı 82-58  kazandı.
 
Karşılaşmada 23 sayı kaydeden Hatay Büyükşehir Belediyesporlu Paris,  maçın en skorer ismi oldu.
 

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Anahtar Kelimeler:
Hatay BŞB
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