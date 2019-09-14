Hasan Şaş yasak tanımadı...

PROFESYONEL Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig'in 3. haftasındaki Kayserispor maçının ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle Fatih Terim'e 4 maç men cezası vermiş, Tahkim Kurulu da bu cezayı 3 maça indirmişti.

Terim'le birlikte PFDK'nin aynı maçta 3 maç men cezası verdiği Ümit Davala'nın yanı sıra geçen sezonun 33. haftasında Medipol Başakşehir ile oynanan karşılaşmada 8 maç men cezası alan Hasan Şaş da yedek kulübesinde bulunamadı.



Fatih Terim'e destek

Karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılı taraftarlar, tezahüratlarla Fatih Terim'e destek verdi. Taraftarlar, ayrıca "Yönetimi, futbolcusu, taraftarı, Fatih Terim ayarı. Biz buradayız durdursanıza hadi Galatasaray'ı", "Şampiyon olduğumuzda da basiretiniz bağlanacak. Galatasaray'ın Galatasaraylıdan başka dostu yok" ve "Galatasaray tek siz hepiniz" yazılı pankartlara yer verdi.



Şaş yasak tanımadı

Bu arada yasak olmasına rağmen yardımcı antrenör Hasan Şaş'ın tütün mamülü kullanması dikkat çekti.

Şaş ve Davala'nın Kasımpaşa maçını büyük heyecan içinde maçı takip ettiği görüldü.



Sarı-kırmızılı taraftarlar, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e sevgi gösterisinde bulundu. Cengiz taraftarlara 'Metin Oktay selamı' yaptı.