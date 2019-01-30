Hasan geri mi dönüyor

ESKİ takımına geri dönmeye sıcak baktığı öğrenilen 24 yaşındaki genç futbolcunun sezon sonuna kadar Eskişehirspor'a kiralanabileceği belirtildi. Bu sezon Süper Lig'de 5 maçta sonradan oyuna girerek 44 dakika süre alan Ayaroğlu, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 3 kez ilk 11'de çıktığı ve 1 kez sonradan oyuna girdiği 4 maçta 266 dakika süre alabildi.