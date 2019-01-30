Hasan geri mi dönüyor

TFF 1. Lig'de zor günler geçiren Eskişehirspor'un transfer tahtası açıldı. Gözünü transfere diken kırmızı siyahlı yönetimin, Süper Lig'deki temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor'da fazla forma şansı bulamayan eski futbolcusu Hasan Ayaroğlu'nu transfer etmek istediği öğrenildi

Hasan geri mi dönüyor
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ESKİ takımına geri dönmeye sıcak baktığı öğrenilen 24 yaşındaki genç futbolcunun sezon sonuna kadar Eskişehirspor'a kiralanabileceği belirtildi. Bu sezon Süper Lig'de 5 maçta sonradan oyuna girerek 44 dakika süre alan Ayaroğlu, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 3 kez ilk 11'de çıktığı ve 1 kez sonradan oyuna girdiği 4 maçta 266 dakika süre alabildi. 

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