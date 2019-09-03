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Hasan Erzurumspor'da

Alanyaspor'da fazla forma şansı bulamayan orta saha oyuncusu Hasan Ayaroğlu, TFF 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor'a kiralık olarak gönderildi

SPOR 03.09.2019, 19:48 03.09.2019, 19:52
Hasan Erzurumspor'da
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SÜPER Lig'deki temsilcimiz Alanyaspor, orta saha oyuncusu Hasan Ayaroğlu'nu Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a kiraladı. Turuncu yeşilli kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Hasan Ayaroğlu'nun transferin son gününde 1 yıllığına kiraya verildiği belirtildi. Açıklamada "Futbolcumuz Hasan Ayaroğlu, bu sezon sonuna kadar, 1 yıllığına Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a kiralanmıştır. Oyuncumuza başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi. 
Alanyaspor'a geçtiğimiz sezon başında Eskişehirspor'dan transfer edilen Ayaroğlu, turuncu yeşilli forma ile bugüne kadar 15 lig maçında görev yaptı.

#Alanyaspor #Hasan Ayaroğlu
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