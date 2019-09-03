Hasan Erzurumspor'da

SÜPER Lig'deki temsilcimiz Alanyaspor, orta saha oyuncusu Hasan Ayaroğlu'nu Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a kiraladı. Turuncu yeşilli kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Hasan Ayaroğlu'nun transferin son gününde 1 yıllığına kiraya verildiği belirtildi. Açıklamada "Futbolcumuz Hasan Ayaroğlu, bu sezon sonuna kadar, 1 yıllığına Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a kiralanmıştır. Oyuncumuza başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Alanyaspor'a geçtiğimiz sezon başında Eskişehirspor'dan transfer edilen Ayaroğlu, turuncu yeşilli forma ile bugüne kadar 15 lig maçında görev yaptı.