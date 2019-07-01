Hasan Çavuşoğlu'ndan Frenkie de Jong'a ziyaret!

İSPANYOL devi Barcelona’nın, Ajax’tan yeni sezon için 75 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Hollandalı genç oyuncu Frenkie de Jong, tatil için bir hafta önce Alanya’ya gelerek, Türkler Mahallesi’ndeki 5 yıldızlı bir otele yerleşti. Genç futbolcu dün arkadaşlarıyla beraber kaldığı otelin önündeki denizde tatilcilerin en büyük eğlenceleri arasında yer alan jet-ski, banana, flyboard ve paraşüt aktivitelerinin olduğu su sporlarına katıldı. Jong'ı görenler şaşkınlığını gizleyemezken, bazı futbolseverler de futbolcuyla fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi. Su sporlarından oldukça memnun kalan Jong, bugün tekrarı için yine aynı alana geldi. Jong’u burada Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan ziyaret ederek bir süre sohbet etti. Jong’a başarılar dileyen Çavuşoğlu ziyaretin anısına üzerinde Alanyaspor'un logosunun bulunduğu kahve seti hediye etti. Jong daha sonra arkadaşlarıyla beraber su sporları yapmak için jet-skiyle mavi sulara açıldı.



Çavuşoğlu: "Kendisiyle hem sohbet ettik hem de başarılar diledik"

Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, geçtiğimiz günlerde Barcelona’ya transfer olan Frenkie de Jong’un kendi mahallesi olan Türkler’de tatil yaptığını söyledi. Çavuşoğlu, "Frenkie de Jong burada ziyaret ettik ve hayırlı olsun dileklerimizi ilettik. Tabii ki Alanya turizm açısından dünyada anılan bir şehir haline geldi. Alanyaspor’un Süper Lig’de olması bakımından her zaman her yere ismi geçen bir şehir oldu. Frenkie de Jong’da bizim mahallemize tatile gelmiş. Kendisiyle hem sohbet ettik hem de başarılar dilek. Yeni takımında da başarılar diyoruz” dedi.

Güncelleme Tarihi: 01 Temmuz 2019, 14:25