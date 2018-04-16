Hasan Çavuşoğlu sert konuştu 

SPOR Toto Süper Lig'de Malatyaspor ile berabere kalarak puanını 32'ye yükselten Aytemiz Alanyaspor'da başkan Hasan Çavuşoğlu, gündeme dair açıklamalar yaptı. Zorlu bir süreçten geçtiklerinin altını çizen Çavuşoğlu, Aytemiz Alanyaspor'un Süper Lig'de kalacağını, bundan kimsenin şüphesi olmaması gerektiğini söyledi. Önlerinde zorlu bir Galatasaray maçı olduğunu söyleyen Hasan Çavuşoğlu, "İçerideki tüm maçlarımıza galibiyet parolasıyla çıkıyoruz. Galatasaray maçında da galip gelen taraf biz olacağız" dedi.

İŞTE ÇAVUŞOĞLU'NUN AÇIKLAMALARI:

"HAKEM HATALARINDAN BIKTIK"

Zorlu bir süreçteyiz. Malatyaspor deplasmanından 1 puanla döndük. Tabi orada çok iyi bir oyun oynayamadık. Her iki takım da oyuna vasat başladı. Neticesinde maç 1-1 bitti. Son dakikada attığımız gol bize biraz moral oldu. 1 puan da çok önemli. Ben bugüne kadar hakemlerle alakalı olumsuz bir şey söylemedim. Hakemleri de en çok savunan kulüp başkanlarından birisiyim. Başkanından, yönetiminden, teknik heyetinden, futbolcusuna kadar futbol bir hata oyunudur. Herkesin hata yaptığı bir yerde hakemler de hata yapacaktır. Ama hakemlerin kararları maçın sonucunu etkilerse daha çok konuşuluyor. Bu sene Aytemiz Alanyaspor olarak en az 10'un üzerinde verilmeyen penaltılarımız oldu. Maça etki eden kararlar oldu. Malatyaspor maçında da çok kötü bir orta hakem yönetimi vardı. Maçı maalesef iyi yönetemedi. Çünkü bir tane penaltı pozisyonu olduğunu yorumcular da söyledi. Net bir penaltının verilmediğini herkes biliyor. Diğer taraftan baktığımız zaman, Malatyaspor çok iyi bir yönetimi, taraftarı ve halkı olan bir takım. Çok iyi konumdalar. Bu sene çok iyi işler yaptılar.

"MHK YETERSİZ KALDI"

Adem Büyük benim sevdiğim ve taktir ettiğim bir futbolcu. Ama biz küme düşme potasındayız. Orada topu eliyle indirerek golünü attı. Biz eğer bu gol yüzünden küme düşersek vicdanı sızlamayacak mı? Ben Adem'e yakıştıramadım. Benim bildiğim Adem'in hocam top elime değdi demesi gerekirdi. Hakem orta sahanın yakınlarındaydı. Oradaki eli atladı. Zaten maç boyunca sahada yürüdü. Herkes baksın, atılan golde hakem sahanın neresindeydi diye. Lig bitmek üzere ama bizler hala hakemler ne zaman forma girecek diye bekliyoruz. İsteyerek hata yapmadıklarını biliyoruz ama MHK bu sene bu konuda yetersiz kaldı. Umarım kalan maçlarda hakem şanssızlıkları biter.

"SİTEM EDİYOR DİYORLAR AMA..."

Şehir olarak önceliğimiz Alanyaspor olmalı. Biz özel uçak kaldırdık ama siz basın mensupları ve az sayıda kişi bizimle uçakta geldi. SGK Alanya Müdürü hariç hiç bir bürokrat maça gelmedi. Maalesef uçakta işadamlarını göremedik. Maça gelen arkadaşlarımızın çoğu da dışarıdan Alanya'ya gelerek yerleşen arkadaşlarımız. İstanbul'a giderek sosyal medyadan boy göstermek yerine Alanyaspor'un maçına gelmelerini isterdim. Alanya'yı yönetenleri Malatyaspor uçağında görmek isterdim. Başkan her zaman sitem ediyor diyorlar ama sizler herşeyi biliyorsunuz. Kayserispor maçına da uçakla gideceğiz. İnşallah o maçta bizleri yalnız bırakmazlar.

"KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN"

Gerçek taraftarlarımız maça gelerek kendilerini gösterdiler. Taraftarlarımız onca yolu aşarak takımlarını deplasmanda desteklediler. Tabiki tüm taraftarlarımız Malatyaspor maçına gelmek isterdi ama imkanları dahilinde gelemeyenler oldu. Bizleri yalnız bırakmayan tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Son haftalarda taraftarlarımız maçlara ilgi gösteriyor. Son zamanlarda bunu çok iyi yapıyorlar. Bu takım hepimizin. Önümüzde zorlu bir Galatasaray maçı yapacağız. İç sahadaki her maça galibiyet parolasıyla çıkıyoruz. İnşallah iyi bir sonuç alacağız. Alanyaspor gelecek yıl yine Süper Lig'de mücadele edecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.