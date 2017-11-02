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Hasan Çavuşoğlu'ndan rektöre ziyaret

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal'ı ziyaret etti

Hasan Çavuşoğlu'ndan rektöre ziyaret

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal'ı ziyaret etti

02 Kasım 2017 Perşembe 22:50
Hasan Çavuşoğlu'ndan rektöre ziyaret
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KARŞILIKLI fikir alışverişinin yapıldığı ziyaret samimi bir atmosferde gerçekleşti. Çavuşoğlu, Prof. Dr. Ünal'ın ardından Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Bülent Aydınlı'ya da bir ziyarette bulundu. Başkan Çavuşoğlu, her iki ziyarette de Ünal ve Aydınlı'ya isimlerinin yazılı olduğu Alanyaspor forması hediye etti. 

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Aytemiz AlanyasporHasan ÇavuşoğluAkdeniz Üniversitesi
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