Hasan Çavuşoğlu'ndan rektöre ziyaret

KARŞILIKLI fikir alışverişinin yapıldığı ziyaret samimi bir atmosferde gerçekleşti. Çavuşoğlu, Prof. Dr. Ünal'ın ardından Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Bülent Aydınlı'ya da bir ziyarette bulundu. Başkan Çavuşoğlu, her iki ziyarette de Ünal ve Aydınlı'ya isimlerinin yazılı olduğu Alanyaspor forması hediye etti.