Hasan Çavuşoğlu'ndan rektöre ziyaret

KARŞILIKLI fikir alışverişinin yapıldığı ziyaret samimi bir atmosferde gerçekleşti. Çavuşoğlu, Prof. Dr. Ünal'ın ardından Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Bülent Aydınlı'ya da bir ziyarette bulundu. Başkan Çavuşoğlu, her iki ziyarette de Ünal ve Aydınlı'ya isimlerinin yazılı olduğu Alanyaspor forması hediye etti.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.