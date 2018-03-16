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Hasan Çavuşoğlu: Göztepe maçını final olarak görüyoruz

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Göztepe ile karşılaşacak olan Aytemiz Alanyaspor, maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Haftayı değerlendiren Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ise takımın 2 hafta üst üste aldığı galibiyetlerden dolayı mutlu olduklarını ve Göztepe maçının final niteliğinde olduğunu söyledi

Hasan Çavuşoğlu: Göztepe maçını final olarak görüyoruz

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Göztepe ile karşılaşacak olan Aytemiz Alanyaspor, maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Haftayı değerlendiren Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ise takımın 2 hafta üst üste aldığı galibiyetlerden dolayı mutlu olduklarını ve Göztepe maçının final niteliğinde olduğunu söyledi

16 Mart 2018 Cuma 15:21
Hasan Çavuşoğlu: Göztepe maçını final olarak görüyoruz
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AYTEMİZ Alanyaspor'un Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde gerçekleşen antrenmanda sakatlığı bulunan Berkan Emir takımdan ayrı düz koşu yaptı. Teknik direktör Mesut Bakkal gözetiminde düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman ayak tenisi çalışmasıyla devam etti. İdmanın son kısmında ise futbolcular taktik çalıştı. Antrenmanı izleyen Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, takımın ligde bulunduğu konumun kendilerine yakışmadığını söyledi. Takımın iyi futbol oynamasına rağmen sonuca yansıtamadıklarını belirten Çavuşoğlu, "Son iki maçta üst üste galibiyetler aldık ama ondan önceki karşılaşmalarda da rahat alabileceğimiz maçlar vardı. Konyaspor maçı, Fenerbahçe maçının ilk yarısında 3-1 öne geçme şansımız vardı. Trabzon maçında 1-0 önde iken net kaçan fırsatlarımız vardı. Ama bir kısmetsizlik vardı ve sonuca gidemedik. Özellikle Konya önünde inanılmaz pozisyonlar vardı. Stoper oyuncumuz Welinton bile 5 yüzde yüz pozisyona girdi ama gol atamayınca neticeye ulaşamamıştık" dedi

TARAFTARA TEŞEKKÜR 
Ligin 24 ve 25. haftalarında aldıkları iki galibiyetin kendileri için önemli olduğunu anlatan Çavuşoğlu, “Ancak bu haftaki Göztepe maçının hepsinden çok daha önemli bir maç haline geldi. Ligde her takım, her takımı yenebilecek güçte. Göztepe maçı final maçı niteliğinde. Taraftarlarımızın desteğiyle iyi sonuçlar aldık. Son haftalarda takımlarına çok önemli destek verdiler ve böyle de devam etmeliler. Bu bizi memnun ediyor. Ama bu hafta aynı birlik beraberliği stadı daha çok doldurarak herkesi maça davet ediyoruz. Maça gelmeyenleri de burada görmek istiyoruz. Özellikle Başakşehir maçındaki bilinçli ve anlamlı destek önemliydi. Böyle de olması gerekiyor. Kulübün zarar görmemesi gerekiyor. Taraftardan aynı şekilde bu maçta da takımlarına sahip çıkmasını bekliyoruz. Bu şehrin takımı ve sahip çıkmak hepimizin boynun borcu" ifadelerinde bulundu.

“ALT SIRALARDAN KURTULMUŞ DEĞİLİZ”
Ligde mücadelenin arttığına işaret eden Çavuşoğlu son olarak, "Artık ligde kolay maç yok. Yukarıya doğru çıkış yapmamız lazım. Daha alt sıralardan kurtulmuş değiliz. Birçok takımın puanı birbirine çok yakın. Her maç zordur, her takımın maçı zordur. İnşallah çıkışımızı devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı.

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Spor Toto Süper LigAlanyasorGöztepe MaçıHasan ÇavuşoğluAlanyaspor Başkanı
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