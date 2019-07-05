Harun ve Ufuk resmen Antalyaspor'da

ATİLLA Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlenen törende Antalyaspor, Bodrum Belediyesi Bodrumspor'dan transfer edilen Harun Kavaklıdere ve Fatih Karagümrük'ten Ufuk Akyol ile sözleşme imzaladı. Törende konuşan Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, iki genç futbolcuyu 5'er yıllığına kadrolarına kattıklarını dile getirdi. Son yıllarda Türk futbolunun geleceğinin tartışıldığına değinen Öztürk, "Gençlere yatırım yapılmasının gerektiğini konuşuluyor. Bu hamle bizim için göstergedir. Bundan sonraki planlarımızın, düşüncelerimizin güzel bir başlangıcıdır. Antalyaspor'a uzun dönem katkı vereceklerini düşünüyoruz. İnşallah ikisinden de maksimum verimi alırız, kendileri için de güzel bir dönem olur. Kendilerini geliştirir ve milli takıma giderler" diye konuştu.

