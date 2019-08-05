Harry Maguire, rekor bedelle Manchester United'da!

PREMİER Lig devi Manchester United, futbol tarihinin en pahalı defans transferini gerçekleştirdi. Kırmızı Şeytanlar, resmi internet sitelerinden yaptıkları açıklamayla bonservisi için Leicester City'e 87 milyon euro ödedikleri Harry Maguire'ı kadrolarına kattıklarını duyurdu.

United ile 6+1 yıllık sözleşme imzalayan 26 yaşındaki stoper, bu yaz Ajax'tan Juventus'a 85,5 milyon euro karşılığında transfer olan Matthijs de Ligt'e ait en pahalı savunmacı rekorunu da eline geçirmiş oldu. İngiltere Milli Takımı'nın da değişilmez ismi olan yıldız futbolcu, son iki yıldır formasını giydiği Leicester'da 76 maça çıkıp 5 gol kaydetmişti.