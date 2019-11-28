Hancı moral verdi 

ALANYA'NIN tanınmış iş insanlarından olan Hancı Gurme sahibi Ali Hancı, Aytemiz Alanyaspor Kulübünü ziyaret etti. Hancı, antrenman öncesi turuncu yeşilli takımın antrenmanını da izleyen Hancı, teknik heyet ve futbolculara tatlı ikram ederek MKE Ankaragücü maçında başarılar diledi.