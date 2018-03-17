Hancı'dan Alanyaspor'a moral ziyareti

ANTRENMAN sonunda teknik ekip ve futbolculara tatlı ikram ederek Göztepe maçında başarı dileyen Hancı, Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Asbaşkan Ahmet Paşaoğlu, Teknik Direktör Mesut Bakkal ve yönetim kurulu üyesi Mehmet Güler ile de sohbet etti.
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