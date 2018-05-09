LİGDEN düşme endişesini büyük ölçüde aşan kırmızı beyazlılarda Gençlerbirliği galibiyeti moral oldu. Antalyaspor Basın Sözcüzsü Cumhur Arıcı, Gençlerbirliği galibiyetinin ligden düşme riskini en aza indirdiğini dile getirdi. Matematiksel olarak Antalyaspor'un ligde düşme ihtimali bulunsa da alt sıralardaki rakip takımların maçlarının zorluğuna değinen Arıcı, kendileri açısından düşme ihtimalinin kalmadığını söyledi. Antalyaspor'un Gençlerbirliği maçı sonrası gelecek yıl planlamasına odaklandığını anlatan Arıcı, ocak ayında sözleşme imzaladıkları teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nun sözleşmesinde 6 ayın ardından 1 yıl uzatma opsiyonu bulunduğunu söyledi. Hamzaoğlu'nun uzun yıllar Antalyaspor'da teknik direktörlük yapmasını istediklerini belirten Arıcı, "Ligde daha erken rahatlasaydık gelecek sezonun planlamasını yapardık. Herkes netleşsin istiyordu. Düşme riski olunca kimseyle sözleşme imzalayamıyorduk. Gençlerbirliği galibiyeti gelecek yılın plan, programını yapmak için fırsat oldu. Gelecek sezon Hamza Hoca ile devam edeceğiz" dedi.