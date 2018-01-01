Hamza Hamzaoğlu Antalyaspor'da

BİR süredir altyapı antrenörü David Badia'nın çalıştırdığı Antalyaspor, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile 1,5 yıllığına anlaşma sağladı. Geçtiğimiz günlerde adı Aytemiz Alanyaspor ile de anılan tecrübeli çalıştırıcının turuncu yeşilli kulüple anlaşma sağlayamadığı ve bir başka Akdeniz ekibi Antalyaspor'a imza atacağı öğrenildi. Süper Lig'de zor günler geçiren Antalyaspor, Araujo ile geçtiğimiz günlerde yollarını ayırmıştı. Akdeniz temsilcisi Süper Lig'in ilk yarısında 17 puan toplayarak 15. sırada yer aldı. Son olarak Osmanlıspor'u çalıştıran Hamza Hamzaoğlu, 8 maçta sadece 4 puan toplamış ve Ankara temsilcisi tecrübeli teknik adamın görevine son vermişti.