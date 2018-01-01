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Hamza Hamzaoğlu Antalyaspor'da

10 Ocak'ta kongreye gidecek olan Antalyaspor Kulübü, Hamza Hamzaoğlu'nu 1,5 yıllığına takımın başına getirdi

Hamza Hamzaoğlu Antalyaspor'da

10 Ocak'ta kongreye gidecek olan Antalyaspor Kulübü, Hamza Hamzaoğlu'nu 1,5 yıllığına takımın başına getirdi

01 Ocak 2018 Pazartesi 14:11
Hamza Hamzaoğlu Antalyaspor'da
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BİR süredir altyapı antrenörü David Badia'nın çalıştırdığı Antalyaspor, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile 1,5 yıllığına anlaşma sağladı. Geçtiğimiz günlerde adı Aytemiz Alanyaspor ile de anılan tecrübeli çalıştırıcının turuncu yeşilli kulüple anlaşma sağlayamadığı ve bir başka Akdeniz ekibi Antalyaspor'a imza atacağı öğrenildi. Süper Lig'de zor günler geçiren Antalyaspor, Araujo ile geçtiğimiz günlerde yollarını ayırmıştı. Akdeniz temsilcisi Süper Lig'in ilk yarısında 17 puan toplayarak 15. sırada yer aldı. Son olarak Osmanlıspor'u çalıştıran Hamza Hamzaoğlu, 8 maçta sadece 4 puan toplamış ve Ankara temsilcisi tecrübeli teknik adamın görevine son vermişti.

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Son Güncelleme: 01.01.2018 14:18
Anahtar Kelimeler:
HAMZA HAMZAOĞLUAntalyaspor
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