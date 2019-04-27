Hamza Hamzaoğlu: 1 puan bu süreç için kötü değil

SPOR Toto Süper Lig 30'uncu hafta karşılaşmasında Antalyaspor, sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu zor bir maç olacağını bildiklerini söyledi.

Antalyaspor'un bu sezon çok iyi performans sergilediğini vurgulayan Hamzaoğlu, "Bülent hocayı ve Antalyaspor'u tebrik ediyorum. Maça iyi başladığımızı söyleyemeyeceğim. Antalyaspor üstünlük sağladı ve golü buldu. Bulunduğumuz durum itibariyle maçları kazanmak zorundayız. Buradaki 1 puan, önemli bir puan. İkinci yarı rakibin kalesine yakın oynadık ve golü bulduk. Maçı kaybedebilirdik. 1 puan bu süreç için kötü değil. Önümüzde sahamızda oynayacağımız Bursaspor maçı var, iyi bir sonuçla ayrılıp yolumuza daha emin adımlarla devam edeceğiz" diye konuştu.