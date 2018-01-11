Hamit Altıntop Türkiye'ye geri döndü! İşte yeni takımı

beIN Sports'un haberine göre; Evkur Yeni Malatyaspor, Hamit Altıntop ile anlaşmaya vardı.
Takıma tecrübeli bir isim katmayı amaçlayan Malatyaspor, Teknik Direktör Erol Bulut'un da çok istediği 35 yaşındaki yıldız futbolcu ile sezon sonuna kadar el sıkıştı.
DARMSTADT İLE SÖZLEŞMESİNİ FESHETTİ
Hamit Altıntop, geçtiğimiz hafta Türkiye'ye dönmek istediğini ifade ederek Darmstadt ile olan sözleşmesini feshetmişti.
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