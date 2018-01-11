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Hamit Altıntop Türkiye'ye geri döndü! İşte yeni takımı

Malatyaspor, Teknik Direktör Erol Bulut'un da çok istediği 35 yaşındaki yıldız futbolcu Hamit Altıntop ile sezon sonuna kadar el sıkıştı

Hamit Altıntop Türkiye'ye geri döndü! İşte yeni takımı

Malatyaspor, Teknik Direktör Erol Bulut'un da çok istediği 35 yaşındaki yıldız futbolcu Hamit Altıntop ile sezon sonuna kadar el sıkıştı

11 Ocak 2018 Perşembe 14:56
Hamit Altıntop Türkiye'ye geri döndü! İşte yeni takımı
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beIN Sports'un haberine göre; Evkur Yeni Malatyaspor, Hamit Altıntop ile anlaşmaya vardı.

Takıma tecrübeli bir isim katmayı amaçlayan Malatyaspor, Teknik Direktör Erol Bulut'un da çok istediği 35 yaşındaki yıldız futbolcu ile sezon sonuna kadar el sıkıştı.

DARMSTADT İLE SÖZLEŞMESİNİ FESHETTİ

Hamit Altıntop, geçtiğimiz hafta Türkiye'ye dönmek istediğini ifade ederek Darmstadt ile olan sözleşmesini feshetmişti.

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Yeni MalatyasporHamit AltıntopSpor
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