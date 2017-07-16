Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

Hamilton kazandı yarış kızıştı!

Silverstone'da kariyerinin 5. zaferini elde eden Lewis Hamilton, pilotlar klasmanında lider Sebastian Vettel ile arasındaki puan farkını 1'e indirdi

Hamilton kazandı yarış kızıştı!

Silverstone'da kariyerinin 5. zaferini elde eden Lewis Hamilton, pilotlar klasmanında lider Sebastian Vettel ile arasındaki puan farkını 1'e indirdi

16 Temmuz 2017 Pazar 17:51
Hamilton kazandı yarış kızıştı!
banner404

FORMULA 1'de sezonun 10. yarışı olan Büyük Britanya Grand Prix'sini, Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton kazandı.
 
Silverstone Pisti'nde 52 tur üzerinden yapılan yarışa pole pozisyonundan başlayan Hamilton, bitiş çizgisine kadar yerini korudu ve 1.21.27.430'luk zamanıyla bu pistte üst üste 4. olmak üzere 5. zaferini elde etti.
 
Ferrari pilotlarının son turlarda lastik problemi yaşamasıyla kendisini öne atan Mercedes'in Fin pilotu Valtteri Bottas, takım arkadaşının 14.063 saniye gerisinde ikinci, Ferrari'nin Fin sürücüsü Kimi Raikkonen ise liderin 36.570 saniye arkasında üçüncü sırayı aldı.
 
Son turlara üçüncü sırada giren Ferrari'nin Alman pilotu Sebastian Vettel ise sol ön lastiğinde yaşanan sorun sonrası pite girmek zorunda kaldı ve yarışı 7. sırada tamamladı.
 
Puanını 176'ya çıkaran Hamilton, şampiyona lideri Vettel ile puan farkını bire indirdi.
 
Sezonun 11. yarışı Macaristan Grand Prix'si, 30 Temmuz'da yapılacak.
 
Büyük Britanya Prix'sinde ilk 10'a giren pilotlar şunlar:
 
1. Lewis Hamilton (Mercedes)
 
2. Valtteri Bottas (Mercedes)
 
3. Kimi Raikkonen (Ferrari)
 
4. Max Verstappen (Red Bull-TAG Heuer)
 
5. Daniel Ricciardo (Red Bull-TAG Heuer)
 
6. Nico Hulkenberg (Renault)
 
7. Sebastian Vettel (Ferrari)
 
8. Esteban Ocon (Force India-Mercedes)
 
9. Sergio Perez (Force India-Mercedes)
 
10. Felipe Massa (Williams-Mercedes)
 
Pilotlar ve takımlar klasmanı 
 
Büyük Britanya Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası da şöyle oluştu:
 
Pilotlar klasmanı 
 
1. Sebastian Vettel (Almanya): 177 puan
 
2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 176
 
3. Valtteri Bottas (Finlandiya): 154
 
4. Daniel Ricciardo (Avustralya): 117
 
5. Kimi Raikkonen (Finlandiya): 98
 
Takımlar klasmanı 
 
1. Mercedes: 330
 
2. Ferrari: 275
 
3. Red Bull: 174
 
4. Force India: 95
 
5. Williams: 41

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
Silverstone Lewis Hamilton Sebastian Vettel
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Golf heyecanı sona erdi
Golf heyecanı sona erdi
BAL'da şampiyon Serik
BAL'da şampiyon Serik
Bahçeşehir yine şampiyon
Bahçeşehir yine şampiyon

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim