Hamilton kazandı yarış kızıştı!

FORMULA 1'de sezonun 10. yarışı olan Büyük Britanya Grand Prix'sini, Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton kazandı.



Silverstone Pisti'nde 52 tur üzerinden yapılan yarışa pole pozisyonundan başlayan Hamilton, bitiş çizgisine kadar yerini korudu ve 1.21.27.430'luk zamanıyla bu pistte üst üste 4. olmak üzere 5. zaferini elde etti.



Ferrari pilotlarının son turlarda lastik problemi yaşamasıyla kendisini öne atan Mercedes'in Fin pilotu Valtteri Bottas, takım arkadaşının 14.063 saniye gerisinde ikinci, Ferrari'nin Fin sürücüsü Kimi Raikkonen ise liderin 36.570 saniye arkasında üçüncü sırayı aldı.



Son turlara üçüncü sırada giren Ferrari'nin Alman pilotu Sebastian Vettel ise sol ön lastiğinde yaşanan sorun sonrası pite girmek zorunda kaldı ve yarışı 7. sırada tamamladı.



Puanını 176'ya çıkaran Hamilton, şampiyona lideri Vettel ile puan farkını bire indirdi.



Sezonun 11. yarışı Macaristan Grand Prix'si, 30 Temmuz'da yapılacak.



Büyük Britanya Prix'sinde ilk 10'a giren pilotlar şunlar:



1. Lewis Hamilton (Mercedes)



2. Valtteri Bottas (Mercedes)



3. Kimi Raikkonen (Ferrari)



4. Max Verstappen (Red Bull-TAG Heuer)



5. Daniel Ricciardo (Red Bull-TAG Heuer)



6. Nico Hulkenberg (Renault)



7. Sebastian Vettel (Ferrari)



8. Esteban Ocon (Force India-Mercedes)



9. Sergio Perez (Force India-Mercedes)



10. Felipe Massa (Williams-Mercedes)



Pilotlar ve takımlar klasmanı



Büyük Britanya Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası da şöyle oluştu:



Pilotlar klasmanı



1. Sebastian Vettel (Almanya): 177 puan



2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 176



3. Valtteri Bottas (Finlandiya): 154



4. Daniel Ricciardo (Avustralya): 117



5. Kimi Raikkonen (Finlandiya): 98



Takımlar klasmanı



1. Mercedes: 330



2. Ferrari: 275



3. Red Bull: 174



4. Force India: 95



5. Williams: 41