Halterde şampiyon kaportacı Devran  

ÇANAKKALE Hasan Mevsuf Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonaya, 33 ilden 251'i erkek olmak üzere toplam 368 sporcu katıldı. Antalya Denge Gençlik ve Spor Kulübü Derneği sporcusu Devran Kayra, 77 kilo sikletinde şampiyon oldu. Önceki yıllarda bir yandan okuyup diğer yandan kaportacıda çalışan Devran Kayra'nın Türkiye Şampiyonluğu da bulunuyor. Beden eğitimi öğretmeninin yönlendirmesiyle haltere başlayan başarılı sporcu, boş kaldıkça okulun bodrum katında antrenman yapıyor ve yarışmalara hazırlanıyordu.

Antalya Denge Gençlik ve Spor Kulübü Dernek Başkanı İsmail Varol, 2017 yılında kurulmuş olmalarına karşın çeşitli branşlarda gelen birincilikler ile mutlu olduklarını söyledi. Varol, sporcularının milli takımda dereceler kazandığını belirterek "Bu başarılara bir yenisini de Çanakkale'de Devran Kayra kardeşimiz ekledi. İnanılırsa herşeyin başarılabileceğini gösterdikleri için tüm sporcu kardeşlerimize teşekkür ediyorum" dedi.

