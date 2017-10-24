Halkbank set vermedi!

VOLEYBOL Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 3. haftasında Halkbank, sahasında Seramiksan'ı 3-0 yendi.
Başkent temsilcisi, bu sonuçla ilk galibiyetini alırken, Seramiksan mağlubiyetle tanıştı.
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Ayşim Ergi?nay, Meryem Tekol Pelenk
Halkbank: Aslıhan Kılıç, Fulden Ural, Perez, Ramirez, Salas, Ceyda Durukan (Derya Çayırgan, Tutku Burcu Yüzgenç, Simge Yalçın)
Seramiksan: Odina, Sinem Yıldız, Meryem Boz, Malasevic, Krsmanovic, Sıla Çalışkan (Sedef Sazlıdere, Gizem Mısra Aşçı, Işıl Öz, Rida Erlalelitepe, Yeşim Astarlar)
Setler: 25-14, 25-17, 25-19
Süre: 78 dakika (22, 26, 30)
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