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Halkbank set vermedi!

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 3. haftasında Halkbank, sahasında Seramiksan'ı 3-0 yendi

Halkbank set vermedi!

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 3. haftasında Halkbank, sahasında Seramiksan'ı 3-0 yendi

24 Ekim 2017 Salı 20:12
Halkbank set vermedi!
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VOLEYBOL Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 3. haftasında  Halkbank, sahasında Seramiksan'ı 3-0 yendi.

Başkent temsilcisi, bu sonuçla ilk galibiyetini alırken, Seramiksan  mağlubiyetle tanıştı.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Ayşim Ergi?nay, Meryem Tekol Pelenk

Halkbank: Aslıhan Kılıç, Fulden Ural, Perez, Ramirez, Salas, Ceyda  Durukan (Derya Çayırgan, Tutku Burcu Yüzgenç, Simge Yalçın)

Seramiksan: Odina, Sinem Yıldız, Meryem Boz, Malasevic, Krsmanovic,  Sıla Çalışkan (Sedef Sazlıdere, Gizem Mısra Aşçı, Işıl Öz, Rida Erlalelitepe,  Yeşim Astarlar)

Setler: 25-14, 25-17, 25-19

Süre: 78 dakika (22, 26, 30)

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Anahtar Kelimeler:
HalkbankVoleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi
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