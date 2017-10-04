Halkbank Beşiktaş'a set vermedi

VOLEYBOL Efeler Ligi'nde Halbank, 3. hafta karşılaşmasında, sahasında Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti.
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Haşim Erginay, Hatice Özmen Yıldız
Halkbank: Loh, Emre Batur, Abdullah Çam, Petric, Hakkı Çapkınoğlu, Hierrezuelo (Alperay Demirciler, Faik Samet Güneş, Furkan Aydın, Berkün Üstündağ, Ersin Durgut)
Beşiktaş: Muhammet Delibaş, Muhammet Arslan, Baran Yılmaz, Batuhan Avcı, Ahmet Tümer, Onur Soydan (Oğuzhan Altıntaş, İlker Alican Çakır, Ahmet Boz, Serhat Baş)
Setler: 25-17, 25-17, 25-22
Süre: 80 dakika (27, 25, 28)
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.