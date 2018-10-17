Hakemlere ara seminer

Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından düzenlenen Süper Lig Hakem Ara Semineri, 15-16 Ekim 2018 tarihlerinde gerçekleştirildi

Hakemlere ara seminer
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SEMERİNE ilk gününde MHK Üyesi ve VAR Koordinatörü Murat Ilgaz, Video Yardımcı Hakem Sistemi (VAR) ile ilgili hatırlatmalarda bulundu. Spor Toto Süper Lig'in ilk 8 haftasında gerçekleşen pozisyonlar değerlendirildi. Bu eğitime Video Yardımcı Hakem Sistemi'nde görev yapan VAR operatörleri de katıldı. Seminerin ilk günü kondisyon çalışmaları ile sona erdi. Seminerin ikinci gününde ise Merkez Hakem Kurulu Başkanı Yusuf Namoğlu, Spor Toto Süper Lig'in ilk 8 haftasında meydana gelen pozisyonlar hakkında genel değerlendirmede bulunup, çeşitli konularda hakemlere eğitim verdi. Seminer, öğleden sonra yapılan kondisyon çalışmaları ile sona erdi. 

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