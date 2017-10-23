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Hakemi neden öptüğünü açıkladı

Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, Atiker Konyaspor maçında hakemi özür amaçlı öptüğünü kaydetti

Hakemi neden öptüğünü açıkladı

Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, Atiker Konyaspor maçında hakemi özür amaçlı öptüğünü kaydetti

23 Ekim 2017 Pazartesi 19:27
Hakemi neden öptüğünü açıkladı
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KAYSERİSPOR, Perşembe günü Türkiye Kupası 4’üncü Tur maçında karşılaşacağı Yeşil Bursa A.Ş hazırlıklarına ara vermeden başladı. Sakat olan Muammer Yıldırım ile izinli olan Umut Bulut ve Deniz Türüç antrenmana katılmadı. Atiker Konyaspor maçında forma giyen futbolcular yenileme antrenmanı yaparken diğer futbolcular kondisyon çalışması yaptı.

Sumudica, antrenman öncesi yaptığı açıklamada, "Bizim için çok iyi maç oldu. İyi oynadık. Zor bir maç olacağını biliyordum. Rakibimizin 7 puanı vardı. Sanırım üzerlerinde baskı var. Teknik direktörleri görevi bırakmış. Sporcularımı tebrik ediyorum. Taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum. Henüz lig için bir şey söylemek erken. Sporcularıma geçen maçı unutmalarını söyledim. Yeşil Bursa ile Türkiye Kupası maçında karşılaşacağız. Önce o maçı sonra da Fenerbahçe maçını kazanmak istiyoruz. Konyaspor maçında yanlışlıkla hakemin ayağına bastığım için özür diledim. Özür amaçlı birden yaptığım bir şeydi. Yanlış anlaşılmasın, erkeklerden hoşlanmıyorum benim tercihim de bayanlar. Sadece ayağına bastığım için özür diledim. Maçtan sonra da soyunma odalarına gittim tekrar özür diledim. Anlık bir şeydi. Benim hakemlerle hiçbir sıkıntım yok. Hakemlerin güzel maç yönettiklerini düşünüyorum. Romanya’da hakemlerle ilgili büyük sıkıntılarımız vardı. Bunu söylerken utanmıyorum da; Türkiye’deki hakemlerin kalitesi Romanya’dakilerden çok çok fazla. Bazen hata yapabilirler, onlar da insan sonuçta. Ben bir tarafı tuttuklarını düşünmüyorum” diye konuştu.

"FENERBAHÇE'Yİ KONUŞMAK İÇİN ERKEN"

Rumen teknik direktör Sumudica, Fenerbahçe maçını konuşmak için erken olduğunu kaydederek önce kupa maçını kazanmak istediklerini söyledi.

Teknik direktör Marius Sumudica konuşmasının devamında, "Fenerbahçe maçına gelecek olursak da henüz onu düşünmek için erken Önce kupa maçına çıkacağız. O maçı kaybeden biz olursak çok bir şey değişmez. Ama Fenerbahçe kaybederse onlar için daha zor olacaktır. Bu demek değil ki skoru kabullenmiş olarak çıkacağız. Eğer oyuncularımızdan biri maçı oynamadan kaybedeceğini düşünüyorsa bizimle İstanbul’a gelemezler burada kalsınlar" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
HakemKayserispor Teknik DirektörüMarius SumudicaATİKER Konyaspor
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