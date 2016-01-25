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Hakeme tepki dinmiyor

Alanyaspor'un etkin taraftar gruplarından olan Grup Şimşekler'in lideri Fatih Aslan, Balıkesirspor - Alanyaspor maçının hakemi Caner Ak'a tepki göstererek, "Canımız çok yandı" dedi. MHK Başkanı Kuddusi Müftüoğlu'na da seslenen Aslan, "Bizim 'O sene bu sene' dediğimiz bu yıl, bizim önümüzü kesmeyin" dedi

Hakeme tepki dinmiyor

Alanyaspor'un etkin taraftar gruplarından olan Grup Şimşekler'in lideri Fatih Aslan, Balıkesirspor - Alanyaspor maçının hakemi Caner Ak'a tepki göstererek, "Canımız çok yandı" dedi. MHK Başkanı Kuddusi Müftüoğlu'na da seslenen Aslan, "Bizim 'O sene bu sene' dediğimiz bu yıl, bizim önümüzü kesmeyin" dedi

25 Ocak 2016 Pazartesi 17:42
Hakeme tepki dinmiyor
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BALIKESİRSPOR - Alanyaspor maçının hakemi Caner Ak'a tepkiler dinmiyor. Multigroup Alanyaspor'un etkin taraftar gruplarından olan Şimşekler'in lideri Fatih Aslan, "Alanyaspor'un bu sezon hakem hatalarından dolayı çok canı yandı. Giresunspor ve Karabükspor maçından sonra Balıkesirspor maçında yapılan bariz hatalar bardağı taşıran son damla oldu. Artık bir şeylere 'dur' demenin vaktinin geldiğini düşünüyoruz. Aslen Alanyalı olan Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Kuddusi Müftüoğlu'nun bulunduğu konum bizim için onurdur, gururdur. Aynı şekilde sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nun da Dışişleri Bakanı olması ve Türkiye'yi dünyada temsil etmesi kesinlike bizim için bir gururdur. Sayın Çavuşoğlu'nun Alanyaspor'a verdiği destekler ortada. Hatta PTT 1. Lig'in diğer takımlarının sosyal medya hesaplarında 'Sayın Bakan Bey, Alanyaspor'a karşı çok destek çıkıyorsunuz' diye tepkiler almaya bile başladı. Sayın Müftüoğlu, sizin MHK Başkanı olmanız bizim için gururdur. Hatta bu göreve ilk geldiğinizde sosyal medya hesabımızdan 'Gurur duyuyoruz' mesajı paylaştık. Sayın Müftüoğlu, biz sizden Alanyaspor ve memleket sevdalıları olarak farklı birşey istemiyoruz. Sadece adalet istiyoruz. Bizim 'O sene bu sene' dediğimiz bu yıl bizim önümüzü kesme. Alanyaspor'un öaçlarına tecrübeli hakem gönderin. Tarihler gelir geçer ama yıllar sonra kara lekeler asla unutulmaz. MHK'nın Alanyaspor'a karşı bu tavrı düzelmezse, maçlara geldiğiniz zaman her şeyi göze alarak size tepkimizi ortaya koyacağız. Bu açıklamamdan dolayı bana da can sıkanlar olacaktır. Olsun, sıkan sıksın. Biz memleketimiz ve Alanyaspor için her şeyi yapmaya hazırız" dedi.
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Son Güncelleme: 25.01.2016 17:43
Anahtar Kelimeler:
Caner AkAlanyaspor
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