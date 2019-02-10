Hakem kurbanı olduk 3-2

SÜPER Lig'deki temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor'un 6 maçlık yenilmezlik serisi İzmir'de son buldu. Ligin 21. hafta maçında bugün Göztepe'ye konuk olan turuncu yeşilliler, sahadan 3-2 mağlup ayrıldı. Maça hızlı başlayan ekip Aytemiz Alanyaspor oldu. Henüz 1. dakikada Campos'un sert şutu kaleci Beto'dan geri döndü. 4. dakikada ise Djalma’nın ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Cisse’nin şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı. Cisse 12. dakikada bir gol daha kaçırdı. Fernandes’in ortasında Göztepe savunması bir an duraksadı. Topu önünde bulan Cisse’nin yakın mesafeden yaptığı vuruşta top az farkla auta çıktı. Bu dakikadan sonra da Göztepe'nin atakları sıklaştı ve ev sahibi ekip 20. dakikada Deniz Kadah'ın golüyle 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın 32. dakikasında Andre Castro’nun sol kanattan ortasında, ceza sahası içinde Borges'in kafa vuruşu filelerle buluştu ve skor 2-0'a geldi. 42'de ise sahneye Tzavellas çıktı. Campos'un korner atışında topa iyi yükselen Tzavellas, kafa vuruşu ile topu ağlarla buluşturdu ve farkı 1'e indirerek ilk yarının skorunu tayin etti. Aytemiz Alanyaspor, maçın ikinci yarısına da aynı ilk 11'le başladı. Turuncu yeşilliler aradığı beraberlik golünü ise 74. dakikada Cisse ile buldu. Fernandes'in ara pasında çaprazdan ceza sahasına giren Papiss Cisse, kalecinin kapattığı köşeye ayak içiyle çok sert vurdu ve topu ağlarla buluşturarak skoru eşitledi. Maçın kırılma anı ise 88. dakikada yaşandı. Nabil Ghilas, ceza sahasına girerken estetik bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu ve takımını son dakikalarda 3-2 öne geçirdi. Mücadelenin hakemi Fırat Aydınus, VAR odasından gelen uyarıyı dikkate aldı ve golden önceki pozisyonu inceledi. Ghilas'ın sol koluyla Baiano'yu ittirmesini es geçen Fırat Aydınus golü verdi ve 3 puanı Göztepe'ye hediye etti. Aytemiz Alanyaspor bu mağlubiyetle 25 puanda kalırken, Göztepe ise 25 puana yükseldi ve 3 maç aradan sonra galip geldi.

Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2019, 18:31