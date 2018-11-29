Hakem Halil Umut Meler

TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Spor Toto Süper Lig'in 14. hafta maçlarını yönetecek isimleri bugün açıkladı. Ligdeki temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor'un yarın deplasmanda Atiker Konyaspor ile yapacağı mücadeleye ise İzmir Bölgesi hakemlerinden FIFA Kokartlı Halil Umut Meler'i atadı. Bu sezon Süper Lig'de 8, UEFA Uluslar Ligi'nde 1 ve UEFA Avrupa Ligi'nde 3 maç yöneten genç hakem, Avrupa U21 Şampiyonası'nda da 1 maç yönetti. Halil Umut Meler, Alanyaspor'un ise bugüne kadar 9 maçında düdük çaldı. Turuncu yeşilliler bu maçlarda 5 galibiyet ve 5 beraberlik elde etti. Yarın oynanacak olan Konyaspor-Alanyaspor maçında Meler'in yardımcılıklarını ise İbrahim Çağlar Uyarcan ile Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Abdulkadir Bitigen olacak.