Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 25°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
106811
ALTIN
152.650
DOLAR
3.6383
STERLİN
4.8400
EURO
4.2909
Dikkat! Çocuklarınız bu gıdaları tüketerek zehirleniyor
Çocuklarınız bu gıdaları tüketerek zehirleniyor
Sağlıklı bildiğimiz sağlıksız gıdalar
Sağlıklı bildiğimiz sağlıksız gıdalar
16 Ekim 2017 Pazartesi - Günlük Burç Yorumu
16 Ekim Günlük Burç Yorumu
banner468

Hakem, futbolcuyu dalgaya aldı: 100 metreden adam kaçırıyorsun

Gençlerbirliği - Beşiktaş maçında yardımcı hakem Ekrem Kan, Uğur Çiftçi'nin "Hoca ofsayt" diye bağırmasına "100 metre arkandan geliyor, adamı sen kaçırıyorsun." cevabını verdi

Hakem, futbolcuyu dalgaya aldı: 100 metreden adam kaçırıyorsun

Gençlerbirliği - Beşiktaş maçında yardımcı hakem Ekrem Kan, Uğur Çiftçi'nin "Hoca ofsayt" diye bağırmasına "100 metre arkandan geliyor, adamı sen kaçırıyorsun." cevabını verdi

16 Ekim 2017 Pazartesi 09:06
Hakem, futbolcuyu dalgaya aldı: 100 metreden adam kaçırıyorsun
banner404

GENÇLERBİRLİĞİ'NİN sahasında  Beşiktaş'ı 2-1 yendiği mücadelenin 19. dakikasında  Ankara ekbinin oyuncusu  Uğur Çiftçi ile yan hakem  Ekrem Kan arasında ilginç bir diyalog yaşandı.

"HOCA POZİSYON OFSAYT"

Habertürk'te yer alan habere göre, Uğur'un arkasından gelerek topla buluşan Lens'in sert şutu az farkla auta giderken, Uğur yardımcı hakem  Ekrem Kan'a "Hoca ofsayt" diye bağırdı.

"100 METRE ARKANDAN GELİYOR, ADAMI KAÇIRIYORSUN"

Kan, Uğur'a "100 metre arkadan geliyor, adamı sen kaçırıyorsun" diye yanıt verince buna sinirlenen kırmızı-siyahlı futbolcu, "Hoca ben seninle normal konuşuyorum, benimle öyle konuşma" karşılığını verdi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Gençlerbirliği Spor KulübüHabertürk GazetesiGençlerbirliğiHabertürk.ComUğur Çiftçi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trabzonspor Ersun Yanal ile yolları ayırdı
Trabzonspor Ersun Yanal ile yolları ayırdı
TUR'da zafer Ulissi'nin
TUR'da zafer Ulissi'nin
Kestelspor doludizgin
Kestelspor doludizgin

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim