Hakem, futbolcuyu dalgaya aldı: 100 metreden adam kaçırıyorsun

Kan, Uğur'a "100 metre arkadan geliyor, adamı sen kaçırıyorsun" diye yanıt verince buna sinirlenen kırmızı-siyahlı futbolcu, "Hoca ben seninle normal konuşuyorum, benimle öyle konuşma" karşılığını verdi.

Habertürk'te yer alan habere göre, Uğur'un arkasından gelerek topla buluşan Lens'in sert şutu az farkla auta giderken, Uğur yardımcı hakem Ekrem Kan'a "Hoca ofsayt" diye bağırdı.

GENÇLERBİRLİĞİ 'NİN sahasında Beşiktaş'ı 2-1 yendiği mücadelenin 19. dakikasında Ankara ekbinin oyuncusu Uğur Çiftçi ile yan hakem Ekrem Kan arasında ilginç bir diyalog yaşandı.

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