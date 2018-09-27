Hakem Arda Kardeşler

BUNA göre; Süper Lig'deki temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor'un 29 Eylül Cumartesi günü Akhisarspor ile oynayacağı mücadeleye, Bursa Bölgesi hakemlerinden Arda Kardeşler atandı. Bu sezon Süper Lig'de 3 maç yöneten Arda Kardeşler, bugüne kadar Aytemiz Alanyaspor'un 3 maçında düdük çaldı. Turuncu yeşilli temsilcimiz bu maçlarda 3 yenilgi elde etti. Alanyaspor ile Akhisarspor arasında oynanacak olan mücadelede Arda Kardeşler'in yardımcılıklarını ise Samet Çiçek ve Osman Gökhan Bilir yapacak.

Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2018, 12:19