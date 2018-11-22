Hakem Arda Kardeşler

TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında görev yapacak isimleri açıkladı. 24 Kasım Cumartesi günü Aytemiz Alanyaspor ile Kayserispor arasında oynanacak olan kritik mücadeleye ise Bursa Bölgesi hakemlerinden Arda Kardeşler'i atadı. Bu sezon Süper Lig'de 6, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 1 maç yöneten Kardeşler, temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor'un ise bugüne kadar 4 maçında görev yaptı. Turuncu yeşilliler bu maçlarda 1 galibiyet, 3 mağlubiyet aldı.

TARİH TEKERRÜR EDER Mİ

Arda Kardeşler, Alanyaspor'un bu sezon ligde en son kazandığı maç olan 2-1'lik Akhisarspor maçını yönetmişti. Ligde 5 haftadır kazanamayan turuncu yeşilliler, kritik maçta Kayserispor'a karşı Arda Kardeşler'in uğuruna inanıyor. Bu önemli mücadelede Kardeşler'in yardımcılıklarını da, Ali Saygın Ögel ve Süleyman Özay yapacak. Dördüncü hakem ise Tugay Kaan Numaoğlu olacak.