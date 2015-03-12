ULUSOY'UN yardımcılıklarını üst klasman yardımcı hakemleri Esat Sancaktar (İstanbul) ve Baran Eraslan ( İzmir) yapacak. Maçın 4. hakemi Ankara bölgesinden Mehmet Emre Atasoy. Ulusoy bu sezon süper ligde 3, PTT 1. ligde 3, Türkiye kupasında 4 maç yönetti. Hakem Alper Ulusoy Cumartesi günü saat 14.00'de oynanacak olan Albimo Alanyaspor - Giresunspor karşılaşmasını İzmir bölgesinden Süper lig hakemi Alper Ulusoy yönetecek. Ulsoy'un yardımcılıklarını üst klasman yardımcı hakemleri Esat Sancaktar (İstanbul) ve Baran Eraslan ( İzmir) yapacak. Maçın 4. hakemi Ankara bölgesinden Mehmet Emre Atasoy. Ulusoy bu sezon süper ligde 3, PTT 1. ligde 3, Türkiye kupasında 4 maç yönetti.