12 Mart 2015 Perşembe 17:59
ULUSOY'UN yardımcılıklarını üst klasman yardımcı hakemleri Esat Sancaktar (İstanbul) ve Baran Eraslan ( İzmir) yapacak. Maçın 4. hakemi Ankara bölgesinden Mehmet Emre Atasoy. Ulusoy bu sezon süper ligde 3, PTT 1. ligde 3, Türkiye kupasında 4 maç yönetti. Hakem Alper Ulusoy Cumartesi günü saat 14.00'de oynanacak olan Albimo Alanyaspor - Giresunspor karşılaşmasını İzmir bölgesinden Süper lig hakemi Alper Ulusoy yönetecek. Ulsoy'un yardımcılıklarını üst klasman yardımcı hakemleri Esat Sancaktar (İstanbul) ve Baran Eraslan ( İzmir) yapacak. Maçın 4. hakemi Ankara bölgesinden Mehmet Emre Atasoy. Ulusoy bu sezon süper ligde 3, PTT 1. ligde 3, Türkiye kupasında 4 maç yönetti.
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Son Güncelleme: 12.03.2015 17:06