Hakem Ali Palabıyık değerlendirmesi

SPOR Toto Süper Lig 6. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş’ı 2-1 mağlup ederken maçın hakemi Ali Palabıyık’ın kararları tartışma konusu oldu.

5 kırmızı kartın çıktığı maçta hakem Ali Palabıyık’ın kritik pozisyonlarda verdiği kararlar da maça damga vurdu.

Beşiktaş’ta Quaresma ve Atiba Hutchinson maç içerisinde, Oğuzhan Özyakup ise maç sonu kırmızı kart görürken teknik direktör Şenol Güneş de tribüne gönderildi.

Fenerbahçe’de ise Luis Neto ve sonradan oyuna giren İsmail Köybaşı kırmızı kart gören oyuncular arasında yer aldı.

‘Skor’ yazarları eski hakem Selçuk Dereli, Lemi Çelik ve Aytunç Erkin, Ali Palabıyık’ın yönetimi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

İşte yazarlarımızın maçın hakemi hakkındaki değerlendirmeleri;

SELÇUK DERELİ: UZAKTAN YAKINDAN ALAKASI YOKTU

“Ali Palabıyık'ın bu maça atanması çok doğru bir karardı. Bana göre Fenerbahçe'nin lehine verilen penaltı ağır oldu. Böylesine bir derbide (tırnak içinde) penaltı penaltı gibi olmalıydı. Gösterdiği iki kırmızıda da yüzde 100 haklıydı. Quaresma'ya bir önceki pozisyonda da kırmızı verebilirdi. Hakemler biraz yürekli olsa Quaresma daha çok kırmızı görür. Beşiktaş'ın ofsayt ile iptal edilen golünün ofsayt ile uzaktan yakından alakası yoktu. Cem Satman maçın sonucuna etki eden bir hataya imza attı. ”

AYTUNÇ ERKİN: GERÇEK OLAN HAKEM ALİ PALABIYIK’TI

“Özellikle ilk yarıda sahaya hâkim olan gerilimdi. İki kırmızı kart, sarı kartlar ve itiş kakış maçın özeti oldu. Nedeni de çok açıktı: İki teknik adam Aykut Kocaman ve Şenol Güneş hazır değildi. Fenerbahçe’de hazır olmayan Mehmet Ekici’nin Alper’e tercih edilmesi, Beşiktaş’ın sağ beki Medel’in üç pozisyon vererek sarı-lacivertlileri ateşlemesi gerçekti ama… Gerçek olan hakem Ali Palabıyık’tı… Ceza sahasında Hasan Ali Kaldırım’ın Cenk’i düşürmesine çalmadığı penaltı, Negredo’nun attığı golü yardımcısına uyarak iptaletmesi derbinin önüne geçti. Neto, Querasma kırmızıları ve Janssen’e yapılan hareketi penaltıyla değerlendirmesine kadar doğruysa diğer kararları maçın kaderini etkiledi”

LEMİ ÇELİK: HAKEMLERİN YÜZ KARASI OLDU

“Hakem Ali Palabıyık maçı Fenerbahçe kazansın diye elinden gelen tüm çabayı gösterdi ve bunda da başarılı oldu. Beşiktaş’ın iki penaltısını vermedi, bir nizami golünü iptal etti. Bir de Quaresma’yı haksız yere attı. Ali Palabıyık Fenerbahçe adına daha ne yapabilirdi ki! Maçın yıldızı Fenerbahçeli Ali Palabıyık. Talimatlarla hareket ettiği için dün gece Türk futbolunda hakemlerin yüz karası oldu”