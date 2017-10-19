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Hakem açıklandığı an İddaa oranları değişti

Pazar günü oynanacak derbiye Cüneyt Çakır'ın atanmasının ardından Galatasaray'ın galibiyetine verilen ihtimal arttı

Hakem açıklandığı an İddaa oranları değişti

Pazar günü oynanacak derbiye Cüneyt Çakır'ın atanmasının ardından Galatasaray'ın galibiyetine verilen ihtimal arttı

19 Ekim 2017 Perşembe 14:35
Hakem açıklandığı an İddaa oranları değişti
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SÜPER Lig'in 9. haftasında Pazar günü  Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak  Galatasaray -  Fenerbahçe maçının derbi oranları değişti.

Daha önce açıklanan oranlara göre  Galatasaray'a 1.85 verilirken, bu oran 1.70 düşürüldü.  Fenerbahçe'ye daha önce 2.90 verilirken, yeni açıklanan oranlarla birlikte bu oran 3.30'a yükseldi.

3.10 verilen beraberlik oranı ise 3.20'ya yükseldi.

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Son Güncelleme: 19.10.2017 14:40
Anahtar Kelimeler:
Galata SarayTürk TelekomSarı LacivertlilerSarı KırmızılılarCüneyt Çakır
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