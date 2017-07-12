Hakan oynadı , Milan şov yaptı

HAZIRLIK maçında Lugano ile karşı karşıya gelen Milan, sahadan 4-0’lık galibiyetle ayrıldı. Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu da Milan formasıyla ilk kez sahaya çıktı.Milan’da 10 numaralı formayı sırtına geçiren Çalhanoğlu, maça 11’de başladı ve 46. dakikada yerini Mbaye Niang’a bıraktı. Çalhanoğlu maçta gol atamazken Beşiktaş’ın eski futbolcularından Jose Sosa, 46’da oyunda dahil oldu ve bir de gol attı.Milan, İsviçre ekibini 4-0’lık skorla mağlup etti.
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