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Hakan Çalhanoğlu Milanlı taraftarlardan özür diledi

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan'da top koşturan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, dün mağlup oldukları Roma maçında kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakması nedeniyle taraftarlardan özür diledi

Hakan Çalhanoğlu Milanlı taraftarlardan özür diledi

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan'da top koşturan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, dün mağlup oldukları Roma maçında kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakması nedeniyle taraftarlardan özür diledi

02 Ekim 2017 Pazartesi 19:04
Hakan Çalhanoğlu Milanlı taraftarlardan özür diledi
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HAKAN Çalhanoğlu, sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabından, 2-0  yenildikleri ve 79. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10  kişi bıraktığı Roma maçıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
 
Roma karşısında aldıkları yenilgi için "Dünkü sonuç hayal kırıklığı."  ifadesini kullanan 23 yaşındaki orta saha oyuncusu şunları kaydetti:
 
"Oyunun kontrolü bizdeydi. Herkes gördü ki, biz her şeyi yaptık. Skor  da üretebilirdik ama bu olmadı. Ben ikinci sarı kartı gördüğüm için üzgünüm.  Taraftarlardan özür dilerim. Ne yazık ki derbiyi kaçıracağım. Ama yine de milli  takım arasından sonra takım olarak gelecek maçlarda en iyi şekilde mücadele  edeceğimize eminim."
 
Milan, ligin 8. haftasındaki derbide 15 Ekim'de Inter'e konuk olacak.
 

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Hakan çalhanoğlu
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