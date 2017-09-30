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Hakan Çalhanoğlu: Her zafer bize güven katacak

İtalya Birinci Futbol Ligi takımlarından Milan'da forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, yarın Roma karşısında sezonun en önemli maçlarından birine çıkacaklarını söyledi

Hakan Çalhanoğlu: Her zafer bize güven katacak

İtalya Birinci Futbol Ligi takımlarından Milan'da forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, yarın Roma karşısında sezonun en önemli maçlarından birine çıkacaklarını söyledi

30 Eylül 2017 Cumartesi 18:50
Hakan Çalhanoğlu: Her zafer bize güven katacak
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İTALYA Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan'da forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, yarın Roma karşısında sezonun en önemli maçlarından birine çıkacaklarını söyledi. 

Yaz transfer döneminde Milan'a transfer olan 23 yaşındaki Çalhanoğlu, takımının yarın San Siro'da yapacağı Roma maçı öncesi Il Messaggero gazetesine demeç verdi. 

Hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde Hırvat temsilcisi Rijeka'yı son dakika golüyle 3-2 yenerek bu maça çıkıyor olmalarının önemine işaret eden milli oyuncu, "Avrupa Ligi maçını kazanmak çok önemliydi. Olumlu bir sonuç. Yarınki maç, bu sezon oynayacağımız önemli karşılaşmalardan biri. Her zafer bize güven katacak." dedi. 

Roma'yı, Bayer Leverkusen forması giydiği dönemden tanıdığını, 2015'te UEFA Şampiyonlar Ligi'nde onlara karşı oynadığını belirten Hakan Çalhanoğlu, "Sarı-kırmızılılar, iyi oyuncuları olan agresif ve güçlü bir takım. Güzel bir maç olacak. Elimizdeki silahları kullanarak, en iyi şekilde mücadele edeceğiz." diye konuştu.  

Edin Dzeko'yu nasıl durdurmayı düşündükleri sorusuna milli oyuncu, "Edin, çok güçlü, zeki ve tehlikeli bir oyuncu. Savunmadaki takım arkadaşlarıma güvenim tam. Kolay olmayacağını biliyoruz ama elimizden gelenin en iyisini yapacağız." ifadelerini kullandı.

Serie A'da şu ana kadar oynadıkları 6 maçta 4 galibiyet ve 2 de yenilgi alan kırmızı-siyahlı takımın orta saha oyuncusu, "Lazio ve Sampdoria maçlarında iyi oynamadık. O iki maçı hemen unutmalı ve Roma mücadelesine odaklanmalıyız." değerlendirmesinde bulundu. 

Teknik direktör Vincenzo Montella ile iyi anlaştığını da dile getiren Çalhanoğlu, onun taktiksel görüşlerini benimsediğini, genç teknik adamın kendileriyle her gün konuştuğunu ve motive etmeye çalıştığını aktardı.  

Milli futbolcu, 10 numaralı formayı giymesine ilişkin ise, "10 numaralı formayı taşımak benim için gurur. Özel bir sayı. Herkesin gözü üzerinizde. Her zaman daha fazlasını vermek durumundasınız." şeklinde görüş belirtti.

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