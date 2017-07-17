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Hakan Çalhanoğlu: Bizim için asıl mücadele Şampiyonlar Ligi'ne dönmek

İtalya Birinci Futbol Ligi takımlarından Milan'a transfer olan Hakan Çalhanoğlu, "Bizim için asıl mücadele Şampiyonlar Ligi'ne dönmek." dedi

Hakan Çalhanoğlu: Bizim için asıl mücadele Şampiyonlar Ligi'ne dönmek

İtalya Birinci Futbol Ligi takımlarından Milan'a transfer olan Hakan Çalhanoğlu, "Bizim için asıl mücadele Şampiyonlar Ligi'ne dönmek." dedi

17 Temmuz 2017 Pazartesi 23:03
Hakan Çalhanoğlu: Bizim için asıl mücadele Şampiyonlar Ligi'ne dönmek
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İTALYA Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan'ın bu sezonki transferlerinden Hakan Çalhanoğlu, kırmızı-siyahlı ekip olarak gelecek sezon ligi, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılacak bir pozisyonda bitirmek istediklerini söyledi.

Milan'ın kısa bir süre önce Almanya'nın Bayer Leverkusen ekibinden transfer ettiği 23 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu Hakan, yeni takımının Çin'de sürdürdüğü sezon hazırlıkları sırasında Milan TV'ye demeç verdi.

Kendisi için her şeyin yeni olduğunu dile getiren genç oyuncu, "Takımda hem güçlü oyuncular hem de genç ve yeni isimler var. İyi bir karma ekip oluşturuluyor, birçok başarılı oyuncu var. O nedenle bu yıl kazanmaya bakmalıyız." dedi.

Takımın hedeflerine de değinen Hakan, "İnanıyorum ki bizim için asıl mücadele Şampiyonlar Ligi'ne dönmek. Bunu istiyoruz çünkü iyi bir takımız ve sezon boyunca her kulvarda elimizden gelen her şeyi vermeliyiz. İyi oynayıp, iyi sonuçlar elde edeceğimizi umuyorum. Sonra her şey sırasıyla gerçekleşir." diye konuştu.

"En önemli şey bir takım olabilmek"
Lig şampiyonluğu da sorulan milli futbolcu, "Bizim bu konuda sakin olmamız gerektiğine inanıyorum. Zamana ihtiyacımız var çünkü yeni oyunculardan kurulu bir ekip. Maç içinde ve soyunma odasında takım olabilmek, gelişmek için zamana ihtiyaç var." ifadelerini kullandı.

Takım ruhunu yakalamanın önemini vurgulayan Hakan, "En önemli şey bir takım olabilmek. İyi takım arkadaşlıklarından oluşan iyi bir ekip olabilmek. Bu, en önemlisi. Birlikte kazanıp, birlikte kaybetmek, iyi ve kötü günleri birlikte yaşayabilmek." değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
MilanHakan çalhanoğluSerie AUefa şampiyonlar Ligi
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