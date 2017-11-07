Hakan: Arda ve Burak ağabeyleri örnek alıyoruz

A Milli Takım ve Milan'ın yıldız ismi Hakan Çalhanoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

DÜNYA KUPASI'NA GİDEMEDİĞİMİZ İÇİN ÇOK ÜZGÜNÜZ

Dünya Kupası'na katılamadıkları için üzgün olduğunu söyleyen Çalhanoğlu, "Önümüzdeki turnuvalara bakacağız. 2 hazırlık maçımız var. Hocamız iyi analiz yapıyor. Bu maçları kazanmak istiyoruz, kendimizi geliştirmeliyiz. Çok genç oyuncularımız var. İnşallah bu 2 maçta takım olarak iyi oynayıp hatlarımızı ve doğrularımızı görürüz. Önümüzdeki turnuvalar için çok önemli olacak bunlar. Bu 2 maçı kazanmak istiyoruz" dedi.

ARDA AĞABEYLERDEN GÖRDÜKLERİMİZİ GENÇLERE YANSITACAĞIZ

A Milli Takım'ın gençleştiğini de sözlerine ekleyen başarılı oyuncu, "Takıma baktığımız zaman çok genç oyuncular var. Tecrübe olarak ben, Oğuzhan, Cenk gibi isimler de var. Biz Arda ağabeylerden, Burak ağabeylerden gördüklerimizi gençlere yansıtmak istiyoruz. Onlar bu zamana kadar bize çok yardımcı oldu. Elimizden geleni yapacağız. Çok çalışıp fiziksel olarak güçlü olmalıyız. Milli takımlarda en çok fizik gücü kuvvetli takımlar öne çıkıyor. Çok genç, istekli ve arzuluyuz. Bunu antrenmanlarda görüyorum. Çok yetenekli oyuncularımız var ama sadece yetenek yetmiyor, çok çalışmak gerekiyor. Bu aylarda iyi hazırlanıp turnuvaya iyi başlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.



