Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 21°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
112964
ALTIN
158.697
DOLAR
3.8615
STERLİN
5.0680
EURO
4.4666
Doktor uyarısı: Kaşlarınızı sürekli ovuşturmayın
Doktor uyarısı: Kaşlarınızı sürekli ovuşturmayın
Teknoloji sektöründe iş bulmakta zorluk çeken gençler dikkat!
Teknoloji sektöründe iş bulmakta zorluk...
iPhone'lardaki hesap makinesi sorunu çözüldü
iPhone'lardaki hesap makinesi sorunu çözüldü
banner468

Hakan: Arda ve Burak ağabeyleri örnek alıyoruz

Hakan Çalhanoğlu, Arda ve Burak gibi isimlerden gördüklerini A Milli Takım'daki genç futbolculara yansıtmak istediğini söyledi

Hakan: Arda ve Burak ağabeyleri örnek alıyoruz

Hakan Çalhanoğlu, Arda ve Burak gibi isimlerden gördüklerini A Milli Takım'daki genç futbolculara yansıtmak istediğini söyledi

07 Kasım 2017 Salı 17:31
Hakan: Arda ve Burak ağabeyleri örnek alıyoruz
banner404

A Milli Takım ve Milan'ın yıldız ismi Hakan Çalhanoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

DÜNYA KUPASI'NA GİDEMEDİĞİMİZ İÇİN ÇOK ÜZGÜNÜZ
Dünya Kupası'na katılamadıkları için üzgün olduğunu söyleyen Çalhanoğlu, "Önümüzdeki turnuvalara bakacağız. 2 hazırlık maçımız var. Hocamız iyi analiz yapıyor. Bu maçları kazanmak istiyoruz, kendimizi geliştirmeliyiz. Çok genç oyuncularımız var. İnşallah bu 2 maçta takım olarak iyi oynayıp hatlarımızı ve doğrularımızı görürüz. Önümüzdeki turnuvalar için çok önemli olacak bunlar. Bu 2 maçı kazanmak istiyoruz" dedi.

ARDA AĞABEYLERDEN GÖRDÜKLERİMİZİ GENÇLERE YANSITACAĞIZ
A Milli Takım'ın gençleştiğini de sözlerine ekleyen başarılı oyuncu, "Takıma baktığımız zaman çok genç oyuncular var. Tecrübe olarak ben, Oğuzhan, Cenk gibi isimler de var. Biz Arda ağabeylerden, Burak ağabeylerden gördüklerimizi gençlere yansıtmak istiyoruz. Onlar bu zamana kadar bize çok yardımcı oldu. Elimizden geleni yapacağız. Çok çalışıp fiziksel olarak güçlü olmalıyız. Milli takımlarda en çok fizik gücü kuvvetli takımlar öne çıkıyor. Çok genç, istekli ve arzuluyuz. Bunu antrenmanlarda görüyorum. Çok yetenekli oyuncularımız var ama sadece yetenek yetmiyor, çok çalışmak gerekiyor. Bu aylarda iyi hazırlanıp turnuvaya iyi başlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.


 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Hakan çalhanoğluMilli TakımBasın Açıklaması
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kepez'de Engin Taşkıran Dönemi Sona Erdi
Kepez'de Engin Taşkıran Dönemi Sona Erdi
Fenerbahçe'de son dakika! Aykut Kocaman tesislere geldi
Fenerbahçe'de son dakika! Aykut Kocaman tesislere geldi
'Hulk'a özendi, dünya ikincisi oldu
'Hulk'a özendi, dünya ikincisi oldu

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim