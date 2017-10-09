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Hagi'nin manevi kızı, artık dünya 1 numarası

Galatasaraylı efsane futbolcu Hagi'nin manevi kızı, Rumen tenisçi Simona Halep uzun zamandır kovaladığı "dünya 1 numarası" unvanına nihayet ulaştı

Hagi'nin manevi kızı, artık dünya 1 numarası

Galatasaraylı efsane futbolcu Hagi'nin manevi kızı, Rumen tenisçi Simona Halep uzun zamandır kovaladığı "dünya 1 numarası" unvanına nihayet ulaştı

09 Ekim 2017 Pazartesi 11:20
Hagi'nin manevi kızı, artık dünya 1 numarası
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RUMEN tenisçi  Simona Halep, tek kadınlar dünya sıralamasının yeni 1 numarası oldu.

Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) tarafından açıklanan dünya sıralamasına göre  Çin Açık  Tenis Turnuvası'nda finale çıkma başarısı gösteren Halep, zirveyi İspanyol Garbine Muguruza'dan alarak kariyerinde ilk kez 1 numaraya yükseldi.
VENUS WILLIAMS 5. SIRADA

Klasmanda ilk iki basamaktaki Halep ve Muguruza'nın ardından Çek Karolina Pliskova, Ukraynalı Elina Svitolina ve  ABD'li  Venus Williams sıralandı.  Çin Açık'ta Halep'i yenerek şampiyonluğa ulaşan Fransız Caroline Garcia da 6 basamak yükselerek 9. sıraya çıktı.
Tek erkeklerde ise  Çin Açık'ta şampiyon olan İspanyol  Rafael Nadal, dünya klasmanında zirvedeki yerini korudu.

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GalatasarayHagiSimona HalepDünya 1 NumarasıÇin Açık
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