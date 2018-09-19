Haftaya damgasını vurdu

SPOR Toto Süper Lig'deki temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, 5. haftanın kapanış maçında Trabzonspor'u 20 yaşındaki genç stoperi Merih Demiral'ın golü ile 1-0 mağlup ederek puanını 6'ya yükseltti. Portekiz'in Sporting Lizbon takımından bedavaya kiralanan eski Fenerbahçeli futbolcu, golü dışında gösterdiği performans ile maça damga vurdu. 1.92 boyundaki genç stoper karşılaşma boyunca gösterdiği performans ile de dikkat çekti. Fenerbahçe altyapısında yetiştikten sonra Portekiz'in yolunu tutan Merih Demiral'ı Alanyaspor, Sporting Lizbon'dan bedelsiz olarak kadrosuna kattı. Sporting ile 5 yıllık sözleşmesi bulunan ve "45 milyon Euro'ya serbest kalır" maddesi bulunan oyuncuyu, Alanyaspor yönetimi kıran kırana geçen pazarlıklar sonrası 3.5 milyon Euro satın alma opsiyonuyla kadrosuna kattı.

HAYALDİ, GERÇEK OLDU

Ümit Milli Takım formasını düzenli olarak giyen genç stoperin ismi geçtiğimiz transfer döneminde Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılıyordu. Merih ise forma şansı bulmak için Alanyaspor'u tercih etti. Maçın ardından büyük sevinç yaşayan genç futbolcu Merih, duygularını aktardığı konuşmasında "Böyle maçları oynamak ve kazanmak her küçük çocuğun hayalidir" dedi. Trabzonspor maçını kazandıkları için mutlu olduğunu söyleyen Merih Demiral, "Trabzonspor maçı benim için çok iyiydi. Sosyal medyada gündem olduğumu gördüm. Herkes çok güzel şeyler söylemiş. Önemli olan iyi ve güzel futbolu devam ettirebilmek. Alanyaspor forması ile daha nice başarılara imza atmak istiyorum. Bana güvenen herkese teşekkür ederim" dedi.