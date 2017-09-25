Güvenlik görevlileri futbolculara saldırdı

ÇİN Futbol Federasyonu konuyla ilgili soruşturma başlattığını duyurdu. Federasyondan yapılan açıklamada "Mevzuata göre, ihlal teşkil eden tüm eylemler sert bir şekilde cezalandırılacaktır." denildi.
Yunnan Lijiang adına konuşan bir yetkili ise, güvenlik güçlerinin Zhejiang Yitengli futbolcuların hakeme saldırmasını engellemek amacıyla hareket ettiğini savundu.
Yetkili, "Madem bu kadar dövüldüler, ikinci yarıda nasıl top oynadılar?" diye sordu.
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