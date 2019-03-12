Guti bir adım önde

ŞENOL Güneş'in 1 Haziran itibariyle A Milli Takım'ın başına geçecek olması nedeniyle hoca arayışlarına başlayan Beşiktaş yönetimi, bu hafta yapılacak olan yönetim kurulu toplantısının ardından ilk temaslara başlayacak. Siyah beyazlılarda liste başında, temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor ile oldukça iyi bir grafik çizen Sergen Yalçın bulunuyor. Siyah beyazlı takımın efsane yıldızlarından olan Yalçın, taraftarın da istediği bir isim ancak Beşiktaş tribünleri Guti diyor. Siyah beyazlı taraftarlar, Konyaspor maçında Guti'ye sevgi gösterisinde bulunurken, bu duruma yöneticiler de kayıtsız kalmadı. Daha önce yapılan toplantılarda takımı Guti'ye emanet etme önerisi de taraftarın olumlu tepkisiyle pekişti. Yönetimin yarısına yakını, takımı tanıyan ve sezon boyunda futbolcularla diyaloğunu çok iyi noktaya getiren Guti'nin bu işin altından kalkacağı yönünde görüş bildirdi. Listede bulunan bir diğer isim ise lider Başakşehir'i adım adım şampiyonluğa götüren Abdullah Avcı. Avcı ismi yönetimin gündeminde olsa da tecrübeli çalıştırıcı için sezon sonu beklenecek.

SEVİNDİREN HABER

Beşiktaş yönetiminin ve taraftarlarının Guti ismine sıcak bakması, haftalardır 'Sergen Yalçın gidecek mi kalacak mı' stresi yaşayan Alanyasporlu taraftarlar arasında da sevinçle karşılandı. Ulusal basın tarafından Alanyaspor'da iyi bir grafik çizen deneyimli çalıştırıcının isminin sürekli Beşiktaş ile anılması, turuncu yeşilli taraftarları rahatsız etmiş, Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu da yaptığı açıklamada "Sergen Yalçın takımda kalacak" demişti. Siyah beyazlı camianın Guti ismi üzerinde birleşmesi üzerine iyice rahatlayan Aytemiz Alanyasporlu taraftarlar, gelen bu haberle birlikte rahat bir nefes aldılar.