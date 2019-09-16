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Gustavo transferi ikiye böldü!

Fenerbahçe'nin yeni transferi Luiz Gustavo ile ilgili Fransız basınından gündem yaratan bir haber geldi. Brezilyalı yıldızın sarı lacivertliler'e transferinin Marsilya yönetiminde çatlağa yol açtığı öne sürüldü

SPOR 16.09.2019, 12:18 16.09.2019, 12:19
Gustavo transferi ikiye böldü!
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FENERBAHÇE'NİN yaz transfer döneminin son gününde Olimpik Marsilya'dan 6 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Brezilyalı futbolcu Luiz Gustavo, bu akşam Alanyaspor karşısında Sarı Lacivertli formayla ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor. Fransız basını ise zirve yolundaki önemli müsabaka öncesinde 32 yaşındaki yıldız isimle ilgili flaş bir habere imza attı.
 
Ülkenin dünyaca ünlü spor gazetesi L'Equipe, yıldız futbolcunun takımdan gönderilmesinin Marsilya yönetiminde büyük bir çatlağa neden olduğunu ve sportif direktör Andoni Zubizarreta'nın Fenerbahçe ile yürütülen görüşmelere hiçbir şekilde katılmadığını yazdı. Haberde bu durum, İspanyol futbol adamının Gustavo ile yolların ayrılmasına karşı çıktığı şeklinde yorumlandı.
 

#gustavo #Fenerbahçe #Luiz Gustavo
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