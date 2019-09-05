Gustavo sahada olacak

FENERBAHÇE'NİN yaz transfer dönemindeki en flaş transferi olan Luiz Gustavo, transferin son gününde takıma katılmasına rağmen çabuk alıştı. Sambacı oyuncunun fiziksel açıdan ise oldukça hazır durumda olması teknik heyeti de sevindirdi. Gustavo, Marsilya ile birlikte sezon başında iyi bir çalışma dönemi geçirirken, hatta Fransa Ligi'nin ilk maçında da forma giymişti. Ersun Yanal'ın yıldız oyuncuyu Alanyaspor maçında ilk 11'de sahaya sürmesi bekleniyor.