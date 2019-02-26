ALANYA ve Antalya'yı Bartın'da düzenlenecek olan Türkiye şampiyonasında temsil edecek olan öğrenciler, antrenörleri Zekeriya Demir ile birlikte Alanya İlçe Spor Müdürü Erdal Tamrak'ı ziyaret ettiler. Tamrak, başarılı sporcuları kutladı.
Gururumuz oldular
2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları faaliyet takviminde yer alan ve Antalya'da gerçekleşen okul sporları kick-boks il seçmelerinde şampiyon olan Alanya Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu ve Özel Atabey Spor Kulübü sporcularından Tutku Akara Murat 50 kg.'da Türkiye şampiyonu, Yusuf Tayyip Uygun 47 kg.'da Türkiye ikincisi ve Eylül Koymuş ise Türkiye üçüncüsü oldu