Gururumuz oldular

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları faaliyet takviminde yer alan ve Antalya'da gerçekleşen okul sporları kick-boks il seçmelerinde şampiyon olan Alanya Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu ve Özel Atabey Spor Kulübü sporcularından Tutku Akara Murat 50 kg.'da Türkiye şampiyonu, Yusuf Tayyip Uygun 47 kg.'da Türkiye ikincisi ve Eylül Koymuş ise Türkiye üçüncüsü oldu